A Forlì sbarca Italo, Roma e Napoli più vicine: "Siamo finalmente usciti dall'isolamento"

Forlì-Roma in poco meno di tre ore e 30 minuti con Italo. Esulta Ascom-Confcommercio, che ha appreso "con enorme soddisfazione" l'annuncio della società fondata da Luca Cordero di Montezemolo dei nuovi collegamenti diretti ad alta velocità da Forlì con alcune importanti mete tra le quali la Capitale. "Le parole del Direttore commerciale della società Fabrizio Bona ci hanno fatto comprendere quanto la nostra Città sia diventata un punto di grande interesse per tutti i vettori su gomma, strada e aeroportuali - evidenzia il direttore di Ascom-Confcommercio, Alberto Zattini -. Siamo finalmente usciti dall’isolamento che per anni la nostra Città ha dovuto subire: l’aeroporto chiuso, un sistema viario alquanto precario e il traffico ferroviario che escludeva Forlì come zona di interesse sulla quale effettuare investimenti".

"I rappresentanti di Italo hanno sottolineato, cosa per noi assolutamente scontata, che gli investimenti fatti dall’Amministrazione Comunale sull’Università, dalla Fondazione Cassa dei Risparmi sugli eventi culturali (in primis le grandi mostre) e dalla società Forlì Airport hanno caratterizzato il nostro territorio come un punto di interesse ed uno snodo di insostituibile importanza - prosegue Zattini -. Siamo finalmente sulla strada giusta e dal 13 giugno chi vuole raggiungere il nostro territorio lo potrà farlo oltre che in auto, in aereo, anche in treno".

"Questo investimento, che auspichiamo non sia l’ultimo da parte del sistema ferroviario, renderà più agevole l’attività di incoming, cioè quell’attività finalizzata ad attirare a Forlì i turisti e visitatori attratti dall’enorme patrimonio artistico, ambientale, culturale, termale e da una offerta eno-gastronomica non seconda a nessuno - conclude il direttore di Ascom-Confcommercio -. Ci auguriamo che presto la stessa Italo implementi il numero delle corse giornaliere al servizio della nostra Città e del nostro territorio".