Superbonus, goco di squadra per abbattere la burocrazia: accordo tra Cna e Assicoop Romagna per facilitare l’accesso 

Il superbonus 110% è una opportunità per rimodernare il patrimonio edilizio verso una transizione ecologica, dare un nuovo impulso alle imprese che lavorano nel comparto casa, in questo momento difficile. Si tratta però di un’opportunità a tempo, con scadenza giugno 2022 e particolarmente complessa dal punto di vista burocratico, soprattutto quando comporta la cessione del credito a soggetti terzi. Cna Forlì-Cesena e Assicoop Romagna Futura hanno studiato un accordo operativo, in grado di proporre un vero e proprio percorso di supporto, fino alla conclusione delle pratiche.

"Proprio per questo Cna Forlì-Cesena si è attivata da tempo per dare supporto alle imprese e ai cittadini per affiancarli nella consulenza normativa e nelle pratiche burocratiche particolarmente complesse, organizzando un vero e proprio servizio specifico, ma anche costruendo sul proprio sito una “vetrina” di imprese e tecnici del territorio che si propongono per realizzare e progettare gli interventi, a disposizione dei cittadini", afferma Franco Napolitano, direttore generale Cna Forlì-Cesena. "Assicoop Romagna Futura, come agente generale UnipolSai, dal canto suo si è strutturata sia come terminale finale sul territorio per acquisire il credito generato dai lavori eseguiti dai propri clienti, ma anche fornendo una consulenza specifica sul piano assicurativo, necessaria per garantire tranquillità sull’intervento, in una situazione normativa particolarmente complessa", aggiunge Maurizio Benelli, amministratore delegato di Assicoop Romagna Futura.

La prossima settimana si terrà un webinar per far conoscere le opportunità nate da questo accordo, oltre che per dare una corretta informazione a cittadini, imprese e tecnici sul superbonus 110%: se, quando e come è possibile utilizzarlo e quale percorso sarà necessario intraprendere per arrivare alla cessione del credito. Lo illustreranno i consulenti di Cna Forlì-Cesena e Assicoop Romagna Futura in un webinar dal titolo “Superbonus 110%: come funziona e le opportunità della cessione del credito”, che si terrà mercoledì 24 febbraio alle ore 18. Sarà possibile in questa occasione porre quesiti ed avere una risposta dagli esperti. Partecipazione gratuita aperta a tutti gli interessati, previa iscrizione dal sito www.cnafc.it.

Inoltre, negli uffici di Cna Forlì-Cesena e Assicoop Romagna Futura sono attivi consulenti in grado di fornire le prime indicazioni, dipanare dubbi, ma soprattutto indicare un chiaro percorso da un lato ai cittadini e dall’altro alle imprese affinché possano orientare al meglio i propri clienti. Mettendo a disposizione strumenti di comunicazione chiari e corretti. La medesima consulenza può essere richiesta anche tramite lo sportello superbonus@cnafc.it.

In Italia, il 60% degli edifici abitativi sono stati costruiti negli anni dal 1945 al 1981 - ricorda Napolitano -. I fabbricati energivori sono responsabili del 40% delle emissioni inquinanti sul pianeta. In questo contesto, ogni anno in Italia si spendono 44 miliardi di euro per il rinnovo edilizio residenziale. Da almeno 10 anni, con il tema della “rigenerazione urbana” Cna è tra i primi sostenitori dei bonus per le ristrutturazioni edilizie, che orientino gli interventi verso una strategia di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e sostengano le imprese del comparto casa, strategico e trainante dell’economia del nostro territorio".