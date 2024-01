Anche nella prossima estate Ryanair collegherà Forlì con Palermo. La compagnia aerea low cost ha infatti già messo in vendita i biglietti sul proprio sito internet: si tratta di tre voli settimanali, il sabato, la domenica e il martedì. Durante la stagione invernale i due scali saranno collegati il lunedì, mercoledì e venerdì, mentre a marzo si volerà anche di sabato (giorni 16, 23 e 30). Dal 31 marzo debutta il nuovo orario, con i collegamenti nelle giornate di domenica, martedì e sabato. Scongiurato quindi lo stop ai collegamenti come preannunciato alcune settimane fa.

Gli altri collegamenti del Ridolfi

Forlì Airport ha già presentato le rotte che saranno servite da 'Go to fly', la “compagnia aerea virtuale” che è una branca della società di gestione dello scalo forlivese "FA". In Sardegna saranno serviti gli Olbia (3 voli alla settimana) e Cagliari (2 voli alla settimana). La Sicilia, invece, avrà come destinazioni servite oltre Palermo con Ryanair anche Trapani (1 volta alla settimana) e Catania (2 volte alla settimana), mentre per le isole minori sono fissati collegamenti per Pantelleria (1 volo settimanale) e Lampedusa (2 voli settimanali).

Stesso principio ha guidato la scelta delle mete estere di 'Go to fly', tutte in Grecia. Forlì coprirà in modo capillare le isole greche dello Ionio con voli per Zante, Cefalonia, Corfù e Leucade (Lefkada), mentre nell'Egeo arriverà all'isola di Scarpanto (Karphatos). I voli saranno operati da metà giugno a metà settembre, tranne Catania che proseguirà anche tutto il prossimo inverno. Non 'leisure' (anche se in estate sta crescendo un turismo balneare verso l'Albania), invece, sarà il collegamento tra Forlì e Tirana, che prenderà il via già a marzo con due voli settimanali, fino a ottobre. I biglietti sono già in vendita da oggi sul sito di 'Go to fly', a partire da 39,9 euro.

In stand-by anche un volo per Sharm El Sheikh, tradizionale meta balneare sul Mar Rosso, per via dell'instabilità geopolitica del Medio Oriente, ma 'FA' non esclude di attivarla a breve se la situazione bellica si andrà per lo meno a stabilizzare, dato che non è ipotizzabile una sua chiusura a breve.