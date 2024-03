Zattini (Ascom): "Continuiamo a sostenere il Ridolfi. La Romagna ha bisogno di essere più rappresentata"

"L'accordo tra F.A.srl e Air Mediterranean? La settimana non poteva iniziare in un modo migliore". Alberto Zattini, direttore di Ascom-Confcommercio, apprezza "i continui investimenti che imprenditori privati stanno facendo nell'aeroporto Ridolfi. Non ci stancheremo mai di sottolineare l'importanza che questa infrastruttura ha per la Romagna e per l'intero territorio nazionale. Siamo decisamente d'accordo con quanto dichiarato alla stampa da Andrea Gilardi, direttore generale di F.A.srl, gestore dello scalo, che ha

giustamente “rimesso al suo posto” l'assessore regionale, Andrea Corsini".

Quest'ultimo nel corso di un convegno aveva prospettato per Forlì un futuro focalizzato sui cargo. Gilardi ha precisato che "in Italia il cargo si fa a Malpensa e tutto il resto è residuale. Pensare di fare cargo a Forlì non ha senso, mentre ne ha insistere sul settore della manutenzione". Parole che Zattini dice di apprezzare."Purtroppo, e lo abbiamo già rilevato in passato, certe esternazioni pubbliche, fatte da un amministratore di lungo corso come l'assessore Corsini, non possono essere intese come casuali, ma frutto di un disegno che sembra voler depotenziare il Ridolfi".

"Stop dunque alle ingerenze bolognesi. Ingerenze, ripetiamo, dettate da dinamiche che non ci piacciono", ha proseguito il direttore di Ascom-Confcommercio. Un ultimo passaggio sulla Romagna, "nella quale l'aeroporto deve avere un ruolo da protagonista. Chiediamo ai candidati sindaci e a chi siede in consiglio regionale un impegno forte per la nostra terra. Purtroppo noi romagnoli siamo sottorappresentati in Regione. La Romagna dovrà avere un'importanza e un ruolo diverso: perché ciò avvenga, occorrono amministratori espressione di questa terra. Lo squilibrio con l'Emilia è evidente".