Vernice Art Fair, torna l'evento artistico che coinvolge 700 artisti italiani e stranieri

Saranno più di 700 gli artisti provenienti da tutto il mondo che esporranno le loro opere d’arte al Vernice Art Fair, la più importante e longeva fiera d’arte della Romagna dedicata agli artisti indipendenti, che si terrà alla Fiera di Forlì dal 15 al 17 marzo, e che ogni anno richiama oltre undicimila visitatori. L’evento, arrivato alla sua ventunesima edizione, in tutti questi anni ha dato l’opportunità a molti artisti di avere grande visibilità e di potersi affermare sulle scene dell’arte nazionale e a volte internazionale.

Tra le novità del 2024 c’è un evento che vede protagonisti Peter Hide 311065 e Isabella Rigamonti con l’installazione a quattro mani Post Tenebras Lux, realizzato grazie alla collaborazione con Biancoscuro Art Magazine e la mostra Transition di Elham M. Aghili a cura di Oscar Dominguez, che accoglierà i visitatori all’ingresso della Fiera. Non mancheranno le presenze consolidate come quella di Ignazio Fresu, che in questa edizione presenterà De reru, e quella di Oscar Dominguez che curerà la diciannovesima edizione di 4x4, presentando quattro giovani promettenti, Andrea Aiello, Chiara Marchesi, Irene Rovani, Elizaveta Sineva. Tra le mostre da non perdere c’è l’omaggio a Mario Bertozzi, da un’idea di Rodolfo Bertozzi, che ha visto coinvolti ben 31 artisti che hanno voluto ricordare con un quadro lo scultore forlimpopolese scomparso nel 2020.

"Il nostro obiettivo è consolidare sempre di più questo evento e avvicinare le persone lontane dal mondo dell'arte - spiega Francesca Caldari di Romagna Fiere - portando ogni anno tanti artisti sia giovani che già consolidati che possano emozionare con le loro opere. In oltre vent'anni il Vernice Art Fair è diventato un appuntamento importante per coloro che vogliono entrare e lavorare in questo difficile mondo e siamo orgogliosi che proprio da Forlì, in tanti siano partiti per trovare notorietà in ambito nazionale e internazionale".

L'importanza di questo evento viene sottolineato anche dal vicesindaco Daniele Mezzacapo, che elogia il lavoro svolto dagli organizzatori in questi anni. "Il rilancio della Fiera di Forlì passa proprio da appuntamenti come il Vernice Art Fair - sottolinea Mezzacapo - che da anni permettono alla nostra città di essere importante e conosciuta a livello italiano. Questo evento è di primissimo piano per quanto riguarda l'arte e sono certo che anche questa edizione avrà un ottimo riscontro di pubblico e che rappresenterà un altro passo avanti per la crescita della Fiera, sulla quale tutti noi puntiamo".

Altro ospite fisso dei Vernice Art Fair è l’associazione Graffio3 di Cervia che ha coinvolto numerose scuole primarie e secondarie in un concorso artistico intitolato “Viva i nonni”, con L’obiettivo di stimolare la creatività degli alunni che hanno presentato un elaborat, illustrando un episodio di un racconto che li ha particolarmente colpiti o stimolati. Tutte le opere create dai ragazzi delle scuole elementari e medie di Cervia, ma anche dagli alunni delle città gemellate, saranno esposte in uno stand e sabato alle 16.30 verranno premiati i più meritevoli.

Grazie alla collaborazione di Giorgio Bertozzi e Ferdan Yusufi è possibile ammirare in fiera, già da diverse edizioni, lo spazio Euroexpoart dal sapore artistico internazionale. I 230 artisti presentati in questo padiglione provengono da 24 nazioni, Italia compresa: Sudan, Emirati, Libano, Iran, Turchia, Grecia, Bulgaria, Serbia, Croazia, Spagna, Russia, Cina, Usa, Francia, Tunisia, Ungheria, Olanda, Polonia, Canada, Inghilterra, Brasile, Belgio, Messico, Giappone. Inoltre come ogni anno verranno assegnati i Premi di EuroExpoart ai primi tre artisti classificati che verranno votati dalla giuria presieduta da Gilberto Tedaldi.

Torna anche Arte per la Nave, giunta alla sua sedicesima edizione, la storica asta di beneficenza grazie alla sensibilità e alla generosità di oltre 70 artisti che hanno omaggiato le loro opere alla scuola, donerà tutto il ricavo al Fondo Aiuti allo Studio Don Lino Andrini, con il quale poter assegnare Borse di studio e aiuti economici agli alunni delle Scuole La Nave.

Inoltre non mancheranno in fiera gli amici Paperi, ideati da Stefano Silvestroni e Marina Bergamaschim che su suggerimento di Papero Manzoni hanno deciso di realizzare 100 barattoli di Fango Artista, per regalare un #sorrisodopolalluvione.

In questa edizione il dialogo tra le Accademie d’Arte ha come tematica, Natura e Artificio: Il futuro del Pianeta. I quattro migliori artisti, selezionati da un’autorevole giuria, potranno poi esporre in un proprio stand indipendente nella prossima edizione della manifestazione. Le Accademie di Belle Arti coinvolte sono quella di Bologna, di Ravenna, di Verona e di Firenze.

Uno degli eventi clou è il Concorso Coinè per l’Arte, che vedrà in gare 30 nomi per la vittoria finale. Alle 18 di domenica domenica 17 verranno proclamati i tre vincitori del Premio Coinè per l’Arte e verrà assegnato il Premio decretato dalla Stampa.

Vernice art fair inaugurerà venerdì alle 17.30 e sarà aperta al pubblico sabato e domenica dalle 10 alle 19.30.