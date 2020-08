La Pink Week arriva anche sulle colline mentre la Festa Artusiana si riempie per l'ultimo week-end

Ultimo weekend di Festa Artusiana a Forlimpopoli, che quest'anno ha festeggiato i due secoli dalla nascita del grande Pellegrino Artusi e che è entrata anche nel Guinness dei Primati con la sfoglia tirata al matterello più lunga del mondo. Molto ricco il programma della manifestazione forlimpopolese dedicata all'enogastronomia. Impossibile elencare tutti gli eventi tra cucina e cultura gastronomica, qui i programmi dettagliati del venerdì sera e del sabato sera. Sabato nell'evento artusiano si celebrerà anche i 20 anni del gemellaggio con i francesi di Villenuove-Loubet. Ma non bisogna dimenticare che il format della Notte Rosa, che quest'anno è diluita nella "Pink Week", si allunga anche nell'entroterra, ed in particolare a Bertinoro, che ospita le due rassegne Bertinjazz e Bertinlove. Completa idealmente il weekend, lunedì sera, la notte di San Lorenzo con Bertinoro che s’illuminerà con candele, lanterne e paralumi per una serata all’insegna dell’amore.

Molti i concerti e gli eventi musicali sul territorio. C'è il live blues di Sara Zaccarelli, Diego Bragonzi Bignami che canta "Il sogno di Giacomo Giuseppe" all'Arena San Domenico, il violinista Matteo Cimatti che chiude la rassegna "Musicambiente" e il live di Colombre a Santa Sofia. E per chi ama le prime luci dell'alba, può valer la pena sabato alle 6, nella piazza a Teodorano "Alba in musica". Nell'evento presentato da Sandra Campomaggi, si esibiscono Eleonora Benetti, soprano, Elena Canarecci, flauto, Stefania Betti, arpa celtica e Samuele Morelli, violino. Per i mattinieri si replica domenica a Bertinoro, con Entroterre Festival che propone un emozionante appuntamento all'alba nel Giardino della Rocca. Ritrovo alle 6.15 per il concerto all'alba del Freem Saxophone Quartet. Dopo il live segue una colazione. Sempre la musica classica chiude il week-end musicale con Enrico Onofri e la Filarmonica Toscanini, domenica sera all'arena San Domenico e le canzoni e danze tra Italia e Germania.

Gli incontri culturali vedono soprattutto la presenza del vincitore del "Premio Strega Giovani" Daniele Mencarelli che presenta il suo nuovo romanzo. Per gli amanti della natura, la proposta di escursioni riguarda il lupo e le sue tracce. A Forlì, infine sempre valida l'offerta di cinema all'aperto dell'Arena Eliseo.

Per gli amanti delle mostre, è sempre aperta, dopo la proroga fino ad ottobre, la mostra su Ulisse al San Domenico. Si può visitare anche "Il Muraglione che unisce", che racconta il passo che unisce Romagna e Toscana. A Predappio, gli spazi di Casa Mussolini ospitano la mostra "Badoglio telegrafa". Ed ancora la mostra "Incisioni - Le seduzioni del segno" a Terra del Sole, oppure il lavoro giovanile negli scatti di Giovanni Valbonesi.