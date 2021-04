A Carpinello un'area giochi per bimbi ed uno sgambatoio per gli amici a quattro zampe

Novità a Carpinello con uno shambatoio per cani ed un'area giochi per bimbi. "L'amministrazione comunale, impegnata da mesi sulla riqualificazione del verde pubblico della città, ha raggiunto un altro obiettivo - afferma Sara Briccolani, consigliere comunale della Lega -. In questi giorni, infatti, gli addetti ai lavori stanno riqualificando l'area verde di via Villa Giselda, dove ogni giorno bambini si recano per andare a scuola e dove insieme alle loro famiglie si ritrovano per una piacevole passeggiata a piedi o in bici".

"E proprio per questo era necessario arricchire tale zona con uno sgambatoio per i nostri amici a quattro zampe, da anni richiesto dal comitato di quartiere e finalmente realizzato insieme all’area gioco per i nostri bimbi. Un ringraziamento particolare all' assessore Giuseppe Petetta insieme al quale ho svolto più sopralluoghi per raggiungere la soluzione ottimale che rispondesse a tutte le esigenze della nostra comunità", conclude.