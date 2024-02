Aeroporto, l'assessore regionale Corsini: "Il Ridolfi deve puntare sul settore cargo". Minutillo (Centrodestra per Forlì): "Mancanza di equilibrio"

L’assessore regionale alle reti delle infrastrutture Andrea Corsini, intervenuto nel convegno che la federazione regionale del Pri ha organizzato a Forlì sul tema delle infrastrutture e dei collegamenti in Emilia-Romagna, ha sostenuto la necessità per gli aeroporti di Forlì e Rimini di “convivere”, ma “senza sovrapporsi” suggerendo a Forlì di “sviluppare soprattutto il settore cargo in collegamento col porto di Ravenna” e lasciando dunque allo scalo di Rimini la vocazione dei voli civili e del traffico turistico.

Per Davide Minutillo di Centrodestra per Forlì si tratta di "un'indebita ingerenza. Una clamorosa e non richiesta invasione di campo. Una proposta che dimostra la sua mancanza di equilibrio nel rapporto con le parti, prevaricando un ruolo istituzionale che dovrebbe garantire equidistanza alle realtà locali e a tutte le amministrazioni pubbliche e private che si interfacciano con la Regione. Un'affermazione fuori luogo, e riteniamo opportuno che l'assessore rettifichi la sua affermazione".

“Non è la prima volta che Corsini si lascia andare a frasi di parte, spesso calibrate a sostegno di città e realtà territoriali amministrate dal centrosinistra. Abituato forse a rilegare Forlì, guidata da una maggioranza di centrodestra, a “cenerentola” della Regione - prosegue Minutillo -. Ultima nelle infrastrutture, prima nelle scelte della Regione per il conferimento nell'inceneritore di rifiuti da tutta l'Emilia-Romagna in caso di emergenze. Ma è arrivato il momento di dire: 'basta' e invitiamo l'assessore Corsini a contenersi e a rimanere nei ranghi di una posizione istituzionale equidistante".

"Non spetta a lui suggerire ai bravi imprenditori privati che hanno risollevato l'aeroporto di Forlì quale business intraprendere per mandare avanti le attività - attacca Minutillo -. Non spetta al signor Corsini indicare la vocazione turistica e dei trasporti di una città o di un'altra. O meglio: abbiamo capito benissimo dove batte il cuore della giunta regionale Bonaccini, batte a sinistra. Ma non si esageri. E la prossima volta si contenga nelle affermazioni a ruota libera e si impegni, semmai, a costituire quel mille volte annunciato (da lui stesso) sostegno agli investimenti ed allo sviluppo degli aeroporti, nel pieno rispetto dell’autonomia gestionale che spetta ai privati. “Quando il pubblico ha provato a gestire, a fare un mestiere che non è il suo, i risultati come tutti sanno non sono stati brillanti”, parole sue. Che condividiamo".