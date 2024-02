Amministratore unico di Fmi e coordinatore politico di FdI, Cicognani: "Su Bongiorno non riscontriamo incompatibilità"

"Non riscontriamo alcuna incompatibilità. Nessuno ha portato evidenze di problematiche". L'assessore con delega alle Società Partecipate, Vittorio Cicognani, risponde così ad un question time presentato lunedì pomeriggio in Consiglio comunale dal consigliere comunale del Pd, Soufian Hafi Alemani, circa gli incarichi di Vincenzo Bongiorno, amministratore unico di Fmi e coordinatore di Fratelli d'Italia. Fmi, ha ricordato Cicognani, "non ha solo il Comune di Forlì come interlocutore, ma anche altri comuni del territorio forlivese, che non sono amministrati dal centrodestra, che non hanno sollevato problematiche dal punto di vista gestionale e politico". Cicognani ha poi fatto riferimento all'incarico di Alemani alla Provincia: "E' opportuno che il capogruppo del Pd in Consiglio comunale sia un dirigente della Provincia dove si confronta giornalmente con il Comune? Per me sì, si tratta di un ragionamento molto labile". "Sono stato scelto dalla Provincia a seguito di un pubblico concorso come previsto dalla Costituzione - la replica dell'esponente dem -. Non è una questione di destra o sinistra, ma chi gestisce denari pubblici non dovrebbe avere nel contempo incarichi di livello politico".