"Ammortizzatori sociali anche per gli autonomi, il Covid colpisce anche i professionisti"

"E' necessario introdurre nel nostro sistema ammortizzatori sociali per i lavoratori autonomi e per tutti gli iscritti alla gestione separata Inps, che al pari di altre categorie hanno subito una pesante contrazione dei redditi a causa della pandemia. Per questo abbiamo presentato un emendamento alla legge di bilancio, che ha poi trovato il consenso di tutta la maggioranza". Lo dichiara il deputato Marco Di Maio che sta seguendo da vicino l'iter della nuova legge di Bilancio.

"E' un tema su cui c'è una sensibilità trasversale - aggiunge il deputato, capogruppo in Commissione Affari costituzionali alla Camera - e mi auguro che il Governo possa prendere in considerazione questa proposta che va incontro a un bisogno concreto per centinaia di migliaia di persone, di lavoratori". "Ora si tratta di superare la distinzione, puramente ideologica, delle tutele tra lavoratori dipendenti e autonomi - conclude il parlamentare -. L'approvazione del nostro emendamento apre un nuovo capitolo nella storia del Welfare del nostro Paese".