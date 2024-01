Case popolari, Pompignoli (Lega): "La Regione cancella il criterio della residenzialità, romagnoli meno favoriti"

Stop al criterio della residenzialità nell’assegnazione degli alloggi popolari. Lo ha deciso la Regione, con una delibera che dovrà passare ora in commissione e poi in assemblea legislativa. "D’ora in avanti, per saliere in graduatoria non avrà più molto peso essere nati e avere la residenza in Emilia Romagna", sono le parole del consigliere regionale della Lega, Massimiliano Pompignoli.

"La Giunta Bonaccini esce allo scoperto e cancella definitivamente il criterio della residenzialità storica nell’assegnazione degli alloggi popolari - esordisce Pompignoli -. La strada scelta dalla maggioranza era chiara già da tempo. Adesso, con l’approvazione di questa delibera, i giochi sono fatti. Nell’atto, datato 18 dicembre 2023, emerge con forza la netta volontà del Pd di non “premiare” chi si risiede sul territorio da più anni".

"Peccato - continua l'esponente della Lega - che la situazione delle liste d’attesa per un alloggio di edilizia residenziale pubblica sia drammatica e, mentre si moltiplicano le richieste, secondo i dati aggiornati al 2021, le assegnazioni diminuiscono e gli attuali criteri rischiano di far passare davanti gli ultimi arrivati, scalzando chi è in lista da tempo. Un’assurdità e un’ingiustizia nei confronti di chi da più anni è attivo e residente nella nostra regione, dove quindi paga i contributi con cui si realizza il patrimonio immobiliare pubblico.”

“La Lega si batterà con tutte le forze contro questa scelta ideologica che va contro i romagnoli. Valorizzare chi, da più tempo vive e lavora nella propria città, significa garantire equità sociale", conclude Pompignoli.