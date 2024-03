Chiude la cucina dell'ex Ipab Zauli, "Le piccole realtà son sempre le più vulnerabili"

Chiude la cucina dell'ex Ipab Zauli, ora Asp del Forlivese. A darne la notizia è Riccardo Merendi, ex consigliere comunale di Dovadola e dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese che introduce il suo pensiero con una domanda "volutamente provocatoria": "Che rimane del paese che un tempo fu polo sanitario

di riferimento per la Vallata del Montone?". "La questione è quanto mai cogente - sottolinea Merendi -. Dalla chiusura dell'Ospedale Civile, un effetto domino

inesorabile rischia di trasformare, e lo dico con profondo rammarico, il paese dei "due guadi" in un quartiere dormitorio. Questa volta è la cucina che operava all'interno della "Zauli" a perire; cucina che serviva diverse strutture dell'Asp del Forlivese così come forniva pasti domiciliari ai bisognosi. Quali dinamiche hanno portato a questa decisione?

"Nel mare magnum delle decisioni ed intenzioni, il percorso è sempre talmente intricato che alla fine non è mai colpa di nessuno - prosegue -: sta di fatto che le cose avvengono, spesso con logiche peregrine ed a nocumento delle piccole realtà. Sono stato per diversi anni consigliere comunale a Dovadola e nell'Unione dei Comuni, senza incarichi amministrativi o assessorati, e non me ne meraviglio: sono una persona che ci vuole vedere chiaro ed all'occorrenza sa battere i pugni sul tavolo, ergo scomodo. Pugni sul tavolo che evidentemente sono mancati in questi anni, quantomeno sui tavoli che contano".

"Al netto di personali opinioni e giustificazioni, resta il fatto che un pezzo, di quella che era un fiore all'occhiello nel mondo delle case di riposo, si va sgretolando con ovvie ripercussioni occupazionali - conclude -. Le piccole realtà son sempre le più vulnerabili e soffrono più di altre di profondi e repentini mutamenti perciò andrebbero salvaguardate con più forza e lungimiranza istituzionale".