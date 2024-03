Civitella, il sindaco Milandri in tv: "Dobbiamo offrire ai giovani la possibilità di vivere qui"

Claudio Milandri, dirigente veterinario, si candida per ottenere dai concittadini un terzo mandato alla guida della comunità bidentina. È intervenuto alla trasmissione televisiva condotta da Mario Russomanno, che andrà in onda stasera alle 23 su Video Regione, canale 99 del digitale terrestre, svolgendo riflessioni su presente e futuro. "L'alluvione del 2023 ha lasciato segni pesantissimi in comuni collinari come il nostro. Le frane hanno letteralmente modificato la conformazione del territorio, creato isolamento, danni gravi alla viabilità e alle imprese. Inoltre, si è accentuato il fenomeno dello spopolamento, che è il problema principe di comunità come la nostra". Prospettive? "In paese non mancano energie e voglia di ripartire. Dobbiamo incentivare ulteriormente lo spirito di comunità che ci caratterizza e lavorare per offrire ai giovani lavoro e servizi, affinché possano rimanere".