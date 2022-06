Coraggio Italia e l'uscita di Simona Vietina: "Non c'è spazio per i personalismi"

"Sebbene non la condivida, rispetto la decisione della collega parlamentare Simona Vietina. Ciascun è libero e le auguro che possa trovare la sua dimensione politica. Il tempo dei one-man-show è terminato". Così in una nota, la senatrice Marinella Pacifico (Coraggio Italia, centrodestra, Gruppo Misto), commentando l’uscita della deputata Simona Vietina dal gruppo di Coraggio Italia in Parlamento

"Le speciali circostanze che il mondo sta attraversando, con la pandemia coronavirus prima e la guerra in Europa poi, richiedono lavoro di squadra - prosegue Pacifico -. Coraggio Italia è un partito nuovo che si sta radicando sul territorio grazie alla determinazione di noi parlamentari, dirigenti ed amministratori locali. In particolare grazie all’impegno del nostro presidente, Luigi Brugnaro, al suo senso civico e lungimiranza. Le amministrative di domenica lo dimostrano. Le liste di Coraggio Italia hanno ottenuto risultati positivi ovunque, anche laddove altre realtà del centro destra hanno perso terreno”.

“I nostri sono numeri significativi, soprattutto se consideriamo che altre grandi realtà del centrodestra hanno perso voti alle amministrative e sono in calo nei sondaggi - argomenta -. La politica non è solo numeri o alleanze. Noi siamo convinti che la politica sia soprattutto partecipazione, trasversalità, spirito d'iniziativa e sacrificio. Continueremo a portare avanti questo progetto convintamente. Nei comuni, province, regioni, fino alle politiche 2023. Alle quali, se il centrodestra si presenterà unito, otterrà sicuramente la guida del Paese, non per garantirci posizioni di rilievo, cariche o vantaggi personali, bensì per rendere l'Italia più sicura, con pari opportunità. Un Paese migliore. Lo faremo insieme a chiunque condivida i nostri valori, la nostra anima liberale. Con chi, come me, o come il presidente Brugnaro e i miei colleghi al Senato, in questo progetto crede realmente. Citando Abraham Lincoln, "una politica di stato onesta è il saggio impiego delle meschinità individuali per il bene pubblico"".