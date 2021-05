Danni da gelate, Marco Di Maio: "Interventi immediati e semplificazione delle procedure"

Prevedere subito aiuti ai coltivatori e attivarsi per semplificare le procedure di sottoscrizione delle polizze assicurative per le imprese. Lo chiede l'interrogazione parlamentare presentata in commissione agricoltura dal deputato romagnolo Marco Di Maio, vice presidente del gruppo di Italia Viva.

"La Romagna è terra di agricoltura per antonomasia - afferma -. Una vocazione messa a dura prova dalle gelate delle ultime settimane (alcune stime parlano dell'aprile più freddo del nuovo millennio) che hanno colpito diverse zone del territorio. Molte coltivazioni sono andate distrutte e la produzione subirà una perdita anche del 50/60%. Un danno che si aggiunge a quelli connessi alla pandemia".

"Dobbiamo batterci per mantenere le produzioni sul territorio, non solo per il loro valore economico ma anche perchè contribuiscono all'identità della nostra terra e sono un vettore di promozione del territorio - afferma ancor Marco Di Maio -. Per questo è importante che le istituzioni coinvolgano i produttori, le rappresentanze sindacali, la parte commerciale e i consorzi di bonifica, direttamente coinvolti in quanto enti di gestione delle risorse idriche. Servono oggi scelte che pensino al presente e al futuro dell'agricoltura, promuovendo gli investimenti necessari per contrastare fenomeni climatici impattanti e mantenere sul territorio il polo produttivo che da fine '800 è un vanto per la nostra economia locale. Anche per questo i fondi del Recovery plan sono un'occasione imperdibile".