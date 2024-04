Divieto di prelievo di acqua dai pozzi a Carpena, l'opposizione: "Grave ritardo nel comunicare l'ordinanza"

“Stupisce che, nella roboante foga comunicativa pre-elettorale alla quale assistiamo quotidianamente, la giunta Zattini abbia omesso di informare sino ad oggi i cittadini forlivesi, in particolare i residenti del quartiere di Carpena, di un importante provvedimento a tutela della salute pubblica, adottato in via cautelativa. Ovvero il divieto di prelevare acqua dai pozzi a uso privato, domestici ed extradomestici, e di utilizzarla a qualsiasi scopo, per la presenza di contaminanti organoclorurati. Divieto scritto a chiare lettere nell’ordinanza a firma del sindaco, datata 27 marzo, e resa immediatamente esecutiva, di cui però, tra un Carnevale, un’asfaltatura e un’inaugurazione, non vi è stata traccia di comunicazione pubblica alla cittadinanza sino ad oggi". Così i gruppi consiliari Partito democratico, Forlì e co., Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra Forlì e Massimo Marchi del gruppo misto in merito all’ordinanza numero 13 del 27 marzo scorso con la quale si dispone la sospensione immediata dei prelievi idrici dai pozzi, nonché l’immediata interruzione di qualunque utilizzo di acque sotterranee a seguito delle indagini effettuate nell’area industriale di Carpena nella quale è stata riscontrata la presenza di contaminanti organoclorurati.

“L’area interessata dal provvedimento, come si legge nell’ordinanza, è stata definita in accordo con Arpae e con l’Ausl – Dipartimento di Sanità Pubblica - Unità Operativa di Igiene e sanità pubblica di Forlì e comprende numerose vie del quartiere di Carpena - proseguono dall'opposizione -. Negli ultimi 7 giorni, dal 27 marzo in poi, nel profilo del sindaco Zattini c'è stato spazio solo per 7 post di propaganda e uno di auguri, non c'è stata una riga di comunicato su giornali cartacei o online. Ci auguriamo che tutti i cittadini e gli agricoltori siano stati adeguatamente informati del pericolo con altri mezzi. Il problema dell'informazione in caso di pericolo è stato evidente durante l’alluvione ed è grave carenza della nostra amministrazione pubblica. È importante che tutti i cittadini siano tempestivamente informati circa i contenuti delle delibere urgenti relative a problematiche che mettono a repentaglio la salute di uomini e animali. Alla luce di quanto accaduto lo scorso maggio, è incredibile che ancora non si contemplino sistemi di allarme idonei ed efficaci a raggiungere tutte le fasce della popolazione in caso di emergenza e pericolo".