Elezioni, la Lega replica al Pd sul centro storico: "Ci vorranno anni per rimediare ai danni provocati dalla Sinistra"

"Gli esponenti Pd, dopo aver portato al degrado e all’insicurezza tutte le località che amministrano, hanno ancora il coraggio di giudicare. Devo riconoscere al segretario comunale del partito della Schlein Michelle Valli un’invidiabile coraggio quando accusa la Giunta Zattini di non aver fatto nulla in tema di sicurezza e degrado, quando le varie Giunte forlivesi di sinistra hanno chiuso gli occhi di fronte al decadimento inarrestabile del centro storico. Aspettiamo dal segretario Michele Valli l’elenco dei progetti ed investimenti sul centro storico negli ultimi vent’anni di amministrazione del suo partito. Ci vorranno anni per rimediare ai danni provocati dal Pd sul piano della sicurezza e del degrado sociale. Così in una nota Albert Bentivogli segretario comunale della Lega replica all'esponente dem.

“Se c’è un tema su cui il partito di Valli non ha le carte in regola è proprio questo - attacca Bentivogli -. Dopo aver promosso per anni politiche di allontanamento dal centro storico dei servizi e del commercio, provocandone lo spopolamento con un conseguente decadimento di molti edifici e una desertificazione commerciale sempre più veloce, ha anche consentito che diventasse terra di nessuno e senza controllo. La Giunta di centrodestra ha bloccato questa deriva che sembrava inarrestabile invertendone la tendenza, ma ci vorrà altro tempo per portare a termine un progetto complessivo di riqualificazione delle aree urbane dimenticate dalla sinistra, progetto in cui la Lega crede fermamente".

"Sul piano della sicurezza, infine, si è rinforzato il settore della Polizia Locale che ha svolto un lavoro più che egregio, oltre ad aver presidiato le zone più a rischio con ronde dedicate ha provveduto anche alla chiusura, nei tempi e nelle modalità di legge, di tutte le attività che creavano degrado e problemi di sicurezza - prosegue -. Non da meno abbiamo agito a favore dell’Università, sia favorendo l’insediamento della Facoltà di Medicina, non condiviso dal Pd, sia prevedendo la realizzazione di uno studentato nell’ex Hotel della Città, di cui abbiamo acquisito il diritto di superficie per 30 anni".

Conclude il consigliere comunale del Carroccio: "È palese davanti a questa sostanziale e tangibile differenza tra un partito democratico privo di idee e soluzioni ed una Lega impegnata ad invertire la catastrofe ereditata la visione concreta e realizzabile di una Forlì migliore e più sicura".