Elezioni, Tassinari eletta deputata: "Darò anima e cuore per il territorio". E Forza Italia sfiora il 30% a Rocca

Rosaria Tassinari ce l'ha fatta. La capolista nel listino proporzionale alla Camera per Forza Italia farà parte della squadra di parlamentari della nuova legislatura. L'ufficialità è arrivata nella prima serata di lunedì. Attraverso un post pubblicato su Facebook, l'esponente berlusconiana, nonchè assessore al Welfare della giunta Zattini a Forlì, ha voluto ringraziare 47190 elettori che "hanno scelto di credere in me e nel mio impegno. Sarà un onore e una gioia straordinaria per me potervi rappresentare in Parlamento - scrive -. La vostra fiducia è il più grande riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni. Continuerò a dare anima e cuore per voi e per il nostro territorio".

La candidatura di Tassinari ha contribuito all'importante risultato di Forza Italia a Rocca San Casciano, dove è stata primo cittadino per due mandati. Gli azzurri hanno infatti ottenuto il 29,55% di preferenze, con 302 voti, 102 in più di Fratelli d'Italia. La coalizione di centrodestra ha incassato oltre il 50% di preferenze, con la candidata all'uninominale Giorgia Saccani che ha ottenuto il 54,68%. A Forlì, invece, dove la coalizione di centrodestra ha ottenuto il 37,79%, Forza Italia ha avuto il 6,46% delle preferenze. Complessivamente nel collegio uninominale di Forlì Forza Italia ha ottenuto il 6,54%.