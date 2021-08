Forza Italia: "No alla chiusura dell'ufficio della Motorizzazione Civile di Forlì: più traffico e più disservizi"

"No alla chiusura dell'ufficio della Motorizzazione Civile di Forlì quando a dicembre 2022 scadrà il contratto d'affitto dei locali presso i quali oggi viene svolta l'attività della Motorizzazione Civile a Forlì": lo scrivono gli esponenti di Forza Italia Lauro Biondi (capogruppo) e Massimo Viroli (coordinatore provinciale). Per un motivo di risparmi il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha previsto il trasferimento dello stesso ufficio presso la sede di Cesena.

Tuttavia "la chiusura dell'ufficio della Motorizzazione Civile a Forlì comporterà gravi difficoltà per le utenze sia in termini temporali sia in termini di costi. Infatti, in quest'ufficio, oltre i circa 120.000 abitanti di Forlì, capoluogo di provincia, si recano tutte le utenze non solo dell'hinterland forlivese, ma anche di gran parte della Romagna. Un calcolo approssimativo, comunque molto veritiero, ci permette di dire che trattasi di circa 2.000 imprese e di oltre 200.000 cittadini residenti nel territorio interessato", spiega una nota.



Va detto, inoltre, che il trasferimento a Cesena creerebbe grandi difficoltà anche sul piano del traffico locale, si pensi alla via Emilia percorsa dai mezzi di trasporto pesante costretti a transitarvi per recarsi a Cesena. "Ci paiono questi elementi di per se stessi possibili di grande considerazione, tralasciando, fra l'altro, i problemi di carattere occupazionale che ne deriverebbero. Proponiamo quindi, attraverso un ordine del giorno, che presenteremo nel Comune di Forlì e in tutti i Comuni interessati, di assumersi ciascun livello istituzionale un impegno per avanzare con forza al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile la richiesta di mantenere gli uffici della Motorizzazione di Forlì", concludono i due esponenti forzisti.