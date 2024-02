Forza Italia, Roberto Tassinari è il nuovo responsabile provinciale Seniores. "Obiettivo far crescere il partito"

La responsabile regionale Seniores di Forza Italia dell’Emilia Romagna, Gabriella Pezzuto, ha nominato Roberto Tassinari responsabile provinciale Seniores di Forlì-Cesena. Spiega Pezzuto nella lettera di nomina: "Sentito il parere favorevole del responsabile nazionale, senatore Enrico Pianetta, ho il piacere di nominarti responsabile provinciale Seniores di Forlì-Cesena. Tale incarico ha lo scopo di far partecipare meglio alla vita sociale quelle persone che hanno più bisogno di assistenza e dove la solidarietà sia un principio e un lavoro condiviso. Sono certa che saprai dare il meglio a questo prestigioso e importante incarico per salvaguardare le fasce più deboli che tanto hanno bisogno di aiuto”.

Roberto Tassinari, sposato, con una figlia e tre nipoti, già direttore operativo degli aeroporti di Verona, Brescia e Forlì, sta completando a Forlì il mandato di rappresentante di quartiere (secondo più votato dei sei) di San Martino in Villafranca e Villafranca. "Ho aderito a Forza Italia fin dalla sua fondazione nel 1994, quando ero iscritto al Club Forza Italia Azzurra piloti - racconta -. Per quattro anni mi sono occupato anche della documentazione per i bambini bielorussi, seguendoli anche nel trasporto in Italia”. Quanto al nuovo incarico, "presto faremo un incontro per indicare gli obiettivi specifici da raggiungere e per impegnarci dove ci sarà bisogno. Inoltre, cercheremo di impegnarci per il radicamento di Forza Italia in tutta la provincia di Forlì-Cesena. In particolare sosterremo i progetti, le idee e le proposte della deputata Rosaria Tassinari (stesso cognome, ma non siamo parenti) nella sua opera di parlamentare e di rappresentante dei nostri territori. L’ho conosciuta quando era assessora al Welfare a Forlì e mi piace la sua attività politica che mette al centro di tutto l’agire la persona umana, tutta la persona umana, qualsiasi persona".

"Il ruolo dei responsabili e militanti seniores provinciali e regionali è quello di far crescere il partito, restando fedeli e coerenti a quei valori liberali ed europeisti che Forza Italia con i suoi più anziani militanti vuole continuare a rappresentare, per mantenere salda la propria identità, stabilita da Silvio Berlusconi fin dal 1994 e dunque da tutelare e valorizzare anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali", commenta la deputata e presidente del Coordinamento regionale di Forza Italia dell’Emilia-Romagna, Rosaria Tassinari: “