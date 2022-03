Tetto ai prezzi, intervento su Iva e oneri di sistema: le proposte al premier Draghi contro il carovita

Un intervento urgente che metta un tetto ai prezzi; prelievo fiscale straordinario sulle compagnie che stanno speculando con rincari esagerati e non dovuti a fattori di mercato a carico di cittadini e imprese; una forte accelerazione sulla diversificazione energetica semplificando al massimo le procedure per gli impianti di produzione da fonti rinnovabili; una riduzione dell’IVA al 5% e l’azzeramento degli oneri di sistema. Con riduzioni più forti per le fasce di reddito più disagiate. Lo propone il deputato romagnolo Marco Di Maio, che mercoledì scorso da vice presidente del gruppo di Italia Viva alla Camera ha presentato assieme ai colleghi del gruppo una interrogazione urgente sul tema al presidente del consiglio, Mario Draghi.

"Queste sono alcune delle misure urgenti che devono essere prese rapidamente dal Governo per limitare l’impatto devastante del caro-energia su famiglie e imprese - afferma, a seguito della risposta del premier Draghi e dei contatti informali in corso con il Governo -. Un rincaro per il quale sono comunque finora già stati impegnati oltre 16 miliardi di euro, insufficienti a produrre effetti apprezzabili e senza i quali avremmo avuto bollette ancor più pesanti".

"Il Governo sta valutando la fattibilità di tutte queste ipotesi e di ulteriori altre - conclude -, che mi auguro entro questa settimana diventeranno norma di legge con apposito provvedimento. Come annunciato dal premier Draghi e dal ministro Cingolani. Occorre agire in fretta e con precisione: gli effetti sull’economia prodotti dalla guerra di Putin contro l’Ucraina, oltre al disastro umanitario, rischiano di essere ancor più pesanti di quelli derivati dalla pandemia".