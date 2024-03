La sindaca di Forlimpopoli Milena Garavini a "Salotto Blu": "Vorrei trovarmi ancora di più in mezzo alla gente"

Milena Garavini si candida per un secondo mandato alla guida della città artusiana, sostenuta da una vasta coalizione di centrosinistra, dopo un non breve periodo di riflessione interna al Partito Democratico. Garavini è intervenuta alla trasmissione televisiva "Salotto Blu" condotta da Mario Russomanno, aprendosi a riflessioni su temi diversi. "Sono una persona fortunata e felice, orgogliosa di potere rappresentare una comunità solidale - afferma -. Il nostro è un dialogo diretto. Lavoreremo in squadra per confrontarci con tutti e offrire a Forlimpopoli, che ha economia forte e socialità intensa, ulteriori opportunità".

Essere sindaca donna è diverso? "Non lo posso affermare, so che le donne, in genere, hanno una particolare sensibilità per le esigenze e i bisogni della gente, ma non è regola assoluta - replica -. Sappiamo che Forlimpopoli occupa storicamente posizione strategica, sull'asse della via Emilia. Tutte le amministrazioni hanno sempre lavorato per incentivare i collegamenti. Lo abbiamo fatto anche negli ultimi cinque anni. Anche progettando ciclabili in direzione di Forlì e Cesena."

"Se sarò rieletta terrò il mio ufficio ancora più aperto a chiunque, stare in mezzo alla gente è una opportunità e un arricchimento personale che vorrei incentivare - conclude -. Tra cinque anni vorrei lasciare una città ancora più aperta, solidale e vivibile. Mi piacerebbe poterla definire una città giardino".