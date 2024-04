La situazione complessa della sanità, Tassinari (Forza Italia): "Il governo mette al centro la salute cittadini"

“La sanità italiana sta vivendo un momento critico, purtroppo causato da errori del passato, acuiti con la pandemia. Anche in Romagna, in particolare a Forlì, la situazione è complessa, con i cittadini sempre più esasperati dalle lunghissime liste di attesa e dai tempi di accesso al pronto soccorso". Così Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia e presidente del Coordinamento regionale dell’Emilia Romagna, specificando che "il governo, e Forza Italia in particolare, sono impegnati per rimettere finalmente al centro la salute dei cittadini. Il fondo sanitario nel 2024 ammonta a 134 miliardi, è al massimo storico".

"Abbiamo aumentato le retribuzioni del personale medico-sanitario e stiamo lavorando per ridurre le liste di attesa - prosegue Tassinari -. Come ha annunciato oggi il presidente Paolo Barelli, nelle prossime settimane presenteremo una proposta di legge di riforma del sistema sanitario nazionale, con l’obiettivo di restituire ai cittadini una sanità efficiente, che funziona e risponde in pieno alle esigenze della popolazione in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale".