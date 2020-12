Lotta al covid, Di Maio: "Pronto al vaccino appena toccherà a me. Dare l'esempio è anche rispettare il proprio turno"

"Sono pronto a dare l'esempio e a vaccinarmi: appena toccherà a me". Lo scrive su Facebook il deputato romagnolo Marco Di Maio, riferendosi indirettamente a chi tra gli esponenti istituzionali ha scelto di vaccinarsi citando l'esempio del presidente degli Stati Uniti d'America. "Non sopporto - continua - le polemiche di queste ore sull'avvio della campagna di vaccinazione. L'esempio non si dà solo accettando il vaccino, ma anche rispettando regole e priorità che abbiamo definito proprio in parlamento votando tre settimane fa il Piano strategico dell'Italia per la vaccinazione. E non chiederò di rientrarvi facendo riferimento a scelte di altri (giuste o sbagliate, ora non mi interessa) per 'dare l'esempio come ha fatto Joe Biden'. Ho molta stima di me, lo assicuro, ma non mi sento il presidente degli Stati Uniti d'America. Il senso della misura aiuta a rendere più credibili gli appelli alla vaccinazione e più efficaci gli esempi".

Il parlamentare romagnolo, capogruppo in Commissione Affari costituzionali alla Camera, ha anche ribadito che "mi batterò senza risparmio per il buon esito della campagna di vaccinazione: attraverso tutti i canali disponibili, come figura istituzionale e come privato cittadino. Compreso, ovviamente, sottopormi personalmente alla inoculazione: quando sarà il mio turno". "Nessuna polemica, rispetto chi vorrà fare scelte diverse e apertamente se ne assumerà la responsabilità. Per me è giusto fare come ho detto. L'importante è che la gente capisca che la sconfitta del Covid passa dal vaccino e che ciascuno di noi, appena potrà, faccia la propria vaccinazione. Ogni azione che ci fa compiere un passo in questa direzione, è ben accetta", conclude.