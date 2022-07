Mercoledì in piazza, i Giovani Dem: "L'ennesima opportunità sprecata dall'amministrazione Zattini"

Gli appuntamenti del Mercoledì in centro a Forlì? "Sono sempre di più uno specchio dell’immobilità di questa amministrazione sulle politiche per i giovani e per il centro storico". Questa l'opinione dei Giovani Democratici forlivesi, sostenendo che il ciclo di appuntamenti, "da serate di eventi e di divertimento per tutte le età, si sta trasformando in serate abbandonate a se stesse, in cui la piazza diventa ostaggio di pochi ragazzi ai quali l’unico svago proposto sono alcol e musica nei pochi bar ormai sopravvissuti in centro".

"Riteniamo che sia necessario un deciso cambio di passo – proseguono i Giovani dem - e che non sia più accettabile che questo sia l’unico modello e l’unica proposta di svago per la popolazione giovanile e in generale per il centro storico che vive una profondissima crisi ed è ormai privo di negozi e di attività, per i quali i ‘Mercoledì del cuore’ erano una boccata d’aria importante. La strada maestra è approfittare di questa iniziativa per animare la piazza e il centro con eventi, concerti, spettacoli o anche semplicemente esposizioni, piccole fiere o esibizioni, come e più di come si faceva in passato”.

“La nostra proposta è quella di approfittare della serata per rendere il centro un palcoscenico delle attività dei ragazzi, dallo sport alla musica o al volontariato e animare il centro, e non solo quello, con eventi che possano fermare la drammatica fuga dei forlivesi dalla loro città in estate - proseguono i Giovani Democratici forlivesi -. A cominciare dai giovani, come noi, a cui riteniamo che l’amministrazione comunale debba dare ben altri esempi di divertimento sano e creativo e dimostrare più coraggio e spirito d’iniziativa nel valorizzare i tanti talenti della città che rischiano, per mancanza di proposta, di andare altrove appena possibile così come della popolazione forlivese di ogni età che d’estate sposta i suoi consumi nelle città vicine e in Riviera invece di restare in una città percepita come immobile dal punto di vista degli eventi e dell’intrattenimento".