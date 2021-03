Morrone (Lega): "I settori del fitness e dello sport tra i più colpiti dalle restrizioni"

"Nonostante l’importanza di queste attività per salute e benessere delle persone, il governo Conte bis ha previsto per loro ristori esigui"

I settori del fitness e dello sport sono stati fra i più colpiti da lockdown, restrizioni, zone colorate. "Nonostante l’importanza di queste attività per salute e benessere delle persone, il governo Conte bis ha previsto per loro ristori esigui- ricorda il deputato della Lega, Jacopo Morrone -. Eppure si tratta di un mondo di imprenditori e di professionisti e delle loro famiglie che stanno vivendo un lungo periodo di gravissime difficoltà".

Prosegue ancora Morrone: "Martedì mattina l’incontro con Matteo Salvini al quale, oltre al sottoscritto, hanno partecipato il presidente dell’Associazione Fitness imprese commerciali-Fitcomm Francesco Iezzoni e il segretario generale Luigi Angelini. Tra i temi presentati da Fitcomm: elaborare i criteri per l’accesso al Decreto Sostegno per le aziende dei settori più colpiti dalle chiusure; considerare il taglio degli affitti per le imprese che hanno subito chiusure obbligatorie; valutare il rimborso della perdita di fatturato del 2020 (e inizio 2021) rispetto al 2019; prevedere agevolazioni per la ripartenza: IVA 10% e detraibilità dell’abbonamento in palestra (per chi si iscrive alle commerciali)".

"L’impegno che posso assicurare è quello di lavorare perchè queste attività possano essere supportate e che, con adeguati protocolli di sicurezza sanitaria, palestre e mondo del fitness possano tornare presto a lavorare", conclude Morrone.