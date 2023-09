Nuovo codice rosso, Morrone (Lega): "In prima linea a tutela delle donne"

“La Lega sempre in prima linea a tutela delle donne che subiscono violenza. E’ passato oggi alla Camera, dopo l’approvazione al Senato, il disegno di legge per velocizzare i tempi di presa in carico della donna abusata di cui è prima firmataria la senatrice leghista Giulia Bongiorno instancabile nella sua attività a favore delle donne maltrattate. Il provvedimento approvato imprime infatti un’accelerazione al percorso davanti al giudice già previsto dalla legge ‘Codice Rosso’ per le donne ritenute in grave pericolo": lo dice in una nota il parlamentare della Lega Jacopo Morrone.

"Grazie a questo provvedimento si rafforzano le garanzie di ricevere una risposta in tempi adeguati: se la donna in pericolo non potrà essere ascoltata entro i tre giorni previsti dal ‘Codice Rosso’, l’assegnazione del fascicolo che la riguarda potrà essere revocata e assegnata a un magistrato che possa intervenire subito. La tempestività è garanzia di più tutela per la vittima ma serve anche ad imprimere maggiore fiducia e coraggio nel denunciare gli abusi”, conclude.