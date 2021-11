Provincia, il sindaco di Cesena Lattuca apre alla candidatura. Il Pd: "Vogliamo superare i campanilismi territoriali"

"Le federazioni del Partito Democratico di Forlì e di Cesena sono unite e compatte nel percorso da seguire in vista delle prossime elezioni provinciali". È questo il commento dei segretari territoriali del Pd di Forlì e di Cesena, Daniele Valbonesi e Fabrizio Landi, a seguito di una serie di incontri tenutisi in questi giorni. "In questi giorni - spiegano gli esponenti dem - promuoveremo un confronto con tutte le forze politiche e i movimenti, sia di centrosinistra che civici, del territorio provinciale per condividere una proposta, e porteremo a questo confronto la disponibilità alla candidatura alla carica di presidente del sindaco di Cesena Enzo Lattuca".

Dagli incontri, definiti "proficui", "è emersa una profonda sintonia sul comune obiettivo di dare forza all’azione della Provincia andando oltre ai campanilismi territoriali che troppo spesso emergono nella discussione locale - proseguono Valbonesi e Landi -. Siamo convinti che sia giunto il momento di archiviare una fase in cui le province sono state messe in discussione anche nella loro stessa esistenza, mettendo invece in condizione la provincia di Forlì-Cesena di operare al meglio anche per mettere a frutto i finanziamenti che nell’ultimo anno sono già arrivati e quelli che potranno arrivare grazie al Pnrr e ai fondi europei".

Concludono i segretari territoriali del Pd di Forlì e Cesena: "Vogliamo che la Provincia torni ad essere l’organo dove ci si confronta sulle opere strategiche per tutto il territorio, una Provincia vicina ai piccoli Comuni, in particolar modo quelli montani, e in grado di aprire una rinnovata stagione di investimenti e manutenzioni sulle infrastrutture stradali provinciali, sull’edilizia scolastica e di programmazione territoriale".