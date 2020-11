Shoah, "Pietre d’inciampo" a Forlì: il Pd appoggia la proposta di Zelli

"La memoria è la più grande risorsa contro il razzismo, le diseguaglianze e le dittature. Per questo appoggiamo convintamente la proposta di Gabriele Zelli, di collocare ‘pietre d’inciampo’ nei luoghi simbolo della persecuzione contro gli Ebrei a Forlì". E' quanto affermano i segretari comunale e territoriale del Pd locale, Maria Teresa Vaccari e Daniele Valbonesi. "In Europa ne sono già state posate oltre 71mila, molte in Italia, e in diverse Province dell’Emilia-Romagna - evidenzia Zelli -. Come Pd ci teniamo ad appoggiare questa iniziativa, promuovendola anche sul territorio, perchè i nomi delle vittime della Shoah siano scolpiti nella memoria dei cittadini".

"Dopo la cittadinanza onorario alla senatrice Liliana Segre, questo sarebbe un altro passo fondamentale anche per le giovani generazioni, che daranno vita ad una società migliore, custodendo nelle loro menti il ricordo di questi tragici fatti. Nessuno meglio di Zelli e dell’Istituto storico della Resistenza, saprà individuare i luoghi nei quali installare le pietre d’inciampo", concludono Vaccari e Valbonesi.