Universitari alle prese col caro affitti, il M5S: "Attivare subito una cabina di regia in Comune"

"Senza fare la solita polemica sterile da campagna elettorale, occorre attivare subito una cabina di regia in Comune con le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini ed i rappresentanti degli studenti universitari, dove quest’ultimi possano essere adeguatamente formati sull’accordo territoriale stipulato il 19 dicembre 2017, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge 431/98 e depositato il 27 dicemebre 2017 in Comune". Sulla questione dei prezzi elevati dei canoni di locazione delle camere per studenti universitari interviene il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Franco Bagnara.

“Infatti - aggiunge Bagnara - il canone della locazione di natura transitoria in quanto il giovane espressamente ha l’esigenza di abitarci frequentando un corso di studi universitario, deve restare all’interno dei limiti fissati dal suddetto Accordo a fronte di benefici fiscali ad entrambe le Parti. Qualora il contratto non fosse stipulato con l’assistenza delle suddette Organizzazioni, le Parti devono munirsi dell’attestazione sulla rispondenza del contenuto economico e contrattuale del contratto di locazione all’accordo territoriale, rilasciata ovviamente da una di quelle Organizzazioni firmatarie".

"Non solo - incalza il pentastellato , chiedo, cortesemente, all’Agenzia delle Entrate di concedere gentilmente un loro funzionario competente di concerto con l’Unibo, allestendo una postazione di lavoro in un ufficio dentro il Campus, al fine di ricevere gli studenti richiedenti informazioni o che sottopongono a verifica i contratti ed i relativi allegati". Conclude Bagnara: "Desidero ringraziare pubblicamente quei bravi proprietari di immobili che in tempo di pandemia con le aule universitarie chiuse, non hanno esitato a ridurre il canone di locazione con relative regolari scritture private registrate all’Agenzia delle Entrate ed in ultimo ma non per importanza la sincera ed ottima collaborazione che si è instaurata fra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini, ben diverso da quello che si vuol far credere sulle notizie dei giorni scorsi".