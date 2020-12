Vaccini, Vietina: "I dirigenti di Forza Italia Romagna pronti a vaccinarsi in qualsiasi momento"

"Il vaccino è l’unico strumento possibile per debellare una pandemia che è costata lutti e sofferenze e ha causato enormi danni economici, sociali e civili". Così il sindaco di Tredozio e parlamentare di Forza Italia Romagna, Simona Vietina, che sposa a 360 gradi le parole del leader degli azzurri, Silvio Berlusconi. Afferma Vietina: "Trovo encomiabile che il nostro leader abbia scelto di mettersi in gioco in prima persona, dimostrando come i leader politici debbano dare il buon esempio e possano farlo insieme".

"Ecco perché dichiaro ufficialmente che tutti i dirigenti di Forza Italia Romagna sono disponibili in qualunque momento a effettuare la vaccinazione anche pubblicamente e senza alcun timore - prosegue -. Questo, naturalmente, rispettando le dovute priorità rispetto alla vaccinazione del personale sanitario e delle fasce più deboli della popolazione: nessuno vuole saltare la fila come qualche ‘furbetto’ ben noto. Ma, lo confermo, non ci sono dubbi: se domani il vaccino fosse disponibile per tutti, noi saremmo pronti a farlo istantaneamente e di fronte a qualunque testimone".