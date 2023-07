Velodromo, muri ancora imbrattati da scritte inneggianti al Duce: "La tutela dei valori antifascisti non ammette sviste"

A meno di 24 ore dall'inizio dei Campionati italiani giovanili di ciclismo su pista, risultano presenti ancora scritte inneggianti al Duce e al fascismo. La segnalazione è del capogruppo di Forlì & Co, Federico Morgagni. "E’ particolarmente deprecabile quindi che i muri prospicienti le tribune del velodromo siano stati imbrattati da scritte in spregio ai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana e al sentire della nostra città, medaglia d’argento al valore nella guerra di liberazione".

"In occasione del Consiglio di giovedì abbiamo quindi presentato una interrogazione urgente, chiedendo l’immediata copertura delle scritte e ricevendo in risposta assicurazioni da parte dell’Amministrazione - ricorda Morgagni -. Tuttavia, come abbiamo constatato durante un sopralluogo effettuato in data odierna, a meno di 24 ore dall’inizio dei campionati le scritte risultano cancellate solo per metà. E’ difficile capire la ratio di questo intervento parziale e sommario, che non ripristina il decoro dei luoghi, non cancella lo sfregio alla città delle scritte fasciste e comporterà al Comune pure un aggravio di costi, visto che sarà necessaria una nuova azione di pulitura".

"Del resto risulta altrettanto incomprensibile capire perché, nonostante i numerosi sopralluoghi e lavori che certamente si sono svolti nelle ultime settimane presso il velodromo, si sia arrivati a ridosso dei campionati giovanili senza aver provveduto alla rimozione delle scritte e sia stata necessaria la nostra interrogazione in Consiglio perché si mettesse mano alla cosa, tuttavia nel modo sommario e parziale di cui si è detto sopra - conclude -. La tutela dei valori antifascisti (oltreché del decoro della città) non è materia che ammetta sviste e disinteresse".