Verso le elezioni, alleanza tra Lega e Centrodestra per Forlì: Barbara Rossi e Francesco Lasaponara in lista come candidati indipendenti

La Lega ufficializza l'alleanza con Centrodestra per Forlì alle prossime elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno. Saranno in lista, come candidati indipendenti, Barbara Rossi, attuale assessora al Welfare, e il maggiore dell'Esercito Francesco Lasaponara, che venne espulso dal Carroccio per un commento postato su Facebook sui partigiani e l'emergenza covid alla vigilia del 25 aprile del 2020, nel bel mezzo della pandemia (successivamente si scusò con un nuovo post sui social).

“Saldare alleanze importanti per il bene di Forlì”, è il messaggio che emerge dall’accordo siglato tra la Lega e il gruppo consigliare Centrodestra per Forlì, guidato da Davide Minutillo. La coordinatrice della campagna elettorale leghista Simona Buda e lo stesso Minutillo lanciano insieme un “messaggio forte e potente alla città”. “I profeti di sventura della sinistra - commenta Minutillo - hanno tentato in tutti i modi di seminare zizzania vaneggiando su ipotetiche divisioni della coalizione di centrodestra o cercando di minimizzare o demolire gli innegabili successi della Giunta Zattini. A questa sinistra rispondiamo con una verità lapalissiana: avete fallito prima quando alla guida della Città avete relegato Forlì agli ultimi posti in regione nelle classifiche socio-economiche, state fallendo oggi accecati dai soliti pregiudizi”.

“Lasaponara e Rossi saranno quindi candidati come indipendenti nella lista della Lega - sottolinea Buda - con la loro autonomia e con il patrimonio riconosciuto dell’attività profusa in città e in consiglio comunale, fieri della tradizione romagnola e dei valori di cui sono portatori”. “A chi ci ha chiesto di continuare nell’impegno assunto cinque anni fa - prosegue Minutillo - rispondiamo che non ci tiriamo indietro: lavoriamo per il secondo mandato di Zattini come sindaco di Forlì e per vedere realizzati i progetti di medio e lungo termine impostati dalla Giunta negli ultimi cinque anni”.

“Soddisfatto” dell’accordo il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, che ha rilevato come Lasaponara e Rossi siano un “valore aggiunto” per la lista di candidati che presenterà la Lega: “ho avuto modo di conoscerne la lealtà, le capacità e la forza degli ideali e sono convinto che potranno fare ancora tanto per Forlì”. Morrone ha poi ringraziato Minutillo per l’attività svolta in questi anni, facendogli gli auguri per il futuro: l’esponente di Centrodestra per Forlì ha infatti confermato la decisione di non candidarsi in prima persona pur ribandendo che rimarrà alla guida del gruppo politico. Minutillo si è fatto portavoce anche di Marinella Portolani che si appresta a chiudere la sua esperienza consiliare a Forli rimarcando come non mancherà il proprio sostegno a Gianluca Zattini e ai candidati Rossi e Lasaponara”