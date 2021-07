Vietina (Coraggio Italia): "Impegno del Governo a includere i comuni montani nelle aree interne"

"La montagna finalmente equiparata alle aree interne: con il parere positivo del Governo sul mio Ordine del Giorno la lotta contro lo spopolamento dei paesi e delle comunità di montagna, da sempre al centro della mia attività parlamentare, segna un deciso passo in avanti". E' quanto afferma Simona Vietina, parlamentare di Coraggio Italia e Delegato d’Aula, specificando che "fin dall’inizio del mio mandato politico sostengo che la montagna abbia bisogno di interventi strutturali per lottare contro uno spopolamento che fino a oggi sembrava inesorabile: servizi sempre più rarefatti, mancanza di opportunità lavorative e di opportunità di socializzazione vanno combattuti con un vero progetto sui territori, con risorse concrete e non sostegni a pioggia".

"La Strategia Nazionale per le Aree Interne, per un vizio di forma, non permetteva a tanti comuni montani di accedere a importantissime e ingenti risorse che avrebbero permesso di investire in infrastrutture e servizi, creando opportunità e aumentando l’attrattività di territori preziosi: oggi il Governo si è impegnato formalmente a superare questa incongruenza affinché tutti i comuni montani che secondo le classificazioni statali sono ricompresi nelle aree interne, possano effettivamente essere ricomprese nella Snai. Per la montagna è un grande passo".