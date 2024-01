Due ministri a Forlì, Tajani e Bernini: "Centro-destra unito anche in Emilia-Romagna: ci saranno candidati unitari"

Due ministri in visita a Forlì questa mattina, venerdì, per conoscere le eccellenze della città. In occasione della sua visita in Romagna che è partita da Rimini, per poi toccare Forlì e Faenza, il vice-premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani è arrivato all’Istituto Salesiani “Don Bosco”, Cnos Fap, in via Episcopio Vecchio. Con Tajani presente in città anche Anna Maria Bernini, ministra dell'Università. Entrambi i ministri di Forza Italia sono stati accompagnati dalla deputata azzurra forlivese Rosaria Tassinari.

Il vicepremier ha così fatto visita ai Salesiani: uno storico centro di formazione professionale nel cuore della città che attualmente vede iscritti più di 500 ragazzi. Ma i Salesiani, nella stessa struttura, ospitano uno studentato universitario da circa 60 posti e un convitto di altri 60 posti dedicato agli studenti fuori sede dell'Itaer. Altre tappe del “tour forlivese” sono il “Comitato contro la fame nel mondo”, l’Emporio della Solidarietà Caritas, in via Lunga, e la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, con la presentazione ad entrambi i ministri del progetto del nuovo corso magistrale di ingegneria navale dell'Università di Bologna.

E dal ministro Tajani è arrivato l'appoggio dell'Italia all'azione militare messa in atto questa notte con i raid aerei sui ribelli yemeniti Houthi da parte di Usa e Regno Unito, per ristabilire la sicurezza della navigazione commerciale nel Mar Rosso. “L'Italia vuole che sia ripristinata assolutamente la legalità e sia tutelata la libertà di circolazione marittima. C'è stata una dichiarazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e che autorizza la difesa”, spiega. Tuttavia “l'Italia non può partecipare ad operazione militari senza previa autorizzazione del Parlamento, ma la nostra è una posizione di assoluto diritto di tutelare il traffico mercantile nel Mar Rosso”. “L'Italia infine partecipa con una fregata all'operazione 'Atlanta' contro la pirateria, chiederemo all'Unione Europea o di allargare l'operazione oppure di dare vita ad una nuova operazione europea con più poteri di tutela del traffico marittimo”, sempre il ministro. “Giusta l'azione americana” ha concluso.

E in vista delle prossime elezioni Europee e locali in Emilia-Romagna promette “di lavorare per una coalizione di centro-destra coesa come sempre è stato nel 99,99% dei casi. Anche in questa regione ci saranno coesione e candidati unitari, abbiamo dei buoni nomi e dei risultati non mancheranno”. Posizione analoga espressa dalla ministra Bernini, bolognese: “Sono certa che saremo assieme, siamo una maggioranza di governo, non solamente a livello nazionale, ma anche sui territori. Abbiamo sempre trovato la quadra e la troveremo anche questa volta”.

Ultimo passaggio sull'alluvione dello scorso maggio, da parte di Tajani: “Continuiamo a seguire con grande attenzione il problema, gli impegni presi come ministro degli Esteri per aiutare le imprese che esportano sono stati mantenuti, rispondendo a tutte le richieste di danni delle imprese. Ci sono poi danni indiretti, ma ci vuole tempo per quantificarli e ci stiamo lavorando dalla fine del 2023. I soldi sono a disposizione, circa 700 milioni. Siamo pronti a rispondere positivamente a tutte le imprese che hanno subito il danno, anche quelli delle aziende che non esportano, ma fanno parte di filiere dell'export”.