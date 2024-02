Dalla colazione al post cena, ecco il nuovo bar in pieno centro. E avrà vicino anche un campo da padel

Un locale fresco e dinamico aperto da mattina a sera con una proposta assortita di colazioni, aperitivi e post cena, ma anche un luogo di incontro rivolto a tutta la comunità in cui trascorrere tempo di qualità tra sport, cultura e associazionismo. Sabato scorso Forlimpopoli ha salutato l’apertura di "Sughero", nuovo bar situato in pieno centro storico (via Alcide De Gasperi,1). A inaugurare la nuova attività è stata la società “Il Gelato snc”, risultata vincitrice lo scorso maggio del bando pubblicato dal Comune di Forlimpopoli per l’assegnazione dell’ex Chalet dei giardini e dell’area verde circostante.

Forti della lunga esperienza nel settore e di un progetto che intende riqualificare l’intera area per rilanciarne la vitalità attraverso numerose collaborazioni con il tessuto associativo artusiano, i due soci Michela Garavini e Nicholas Camerani hanno accolto durante il primo giorno di apertura diverse centinaia di persone all’interno di locali completamenti rinnovati. Punto di forza della struttura è un’ampia area esterna, nella quale, oltre a garantire il servizio di somministrazione, verrà inaugurato a breve un campo di padel.

“Vogliamo diventare un punto di riferimento importante per la comunità di Forlimpopoli, garantendo oltre a proposte alimentari di qualità anche numerose occasioni di incontro e socializzazione - spiega Nicholas Camerani -. Promuoveremo eventi culturali in collaborazione con le associazioni locali, organizzeremo momenti ludici per giovani ma anche per i bambini e le famiglie. Il desiderio è che "Sughero" diventi un luogo che ciascuno possa sentire un po’ suo con la voglia di frequentarlo sapendo di poterci trovare sempre qualcosa di arricchente e stimolante". L'inaugurazione è avvenuta alla presenza di numerosi rappresentanti delle autorità e delle associazioni locali, tra cui Milena Garavini, sindaco del Comune di Forlimpopoli e Villiam Antonelli, presidente di Cna Area Colline forlivesi.