Nato come chiosco, si è rinnovato stando al passo coi tempi: si avvicina il 60esimo compleanno dello storico bar

Continua il tour del sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci, per conoscere da vicino le attività imprenditoriali del territorio bidentino. Insieme all'assessora alle Attività Produttive Simona Zuccherelli e al vicedirettore di Confesercenti Fabio Lucchi ha fatto tappa al "Bar Dozza". "Gestito da Vasco Pieraccini insieme alla moglie Cinzia Polizzi, ed alle figlie Chiara e Sofia con i rispettivi mariti, è una storica attività di Meldola ed punto di riferimento per tanti che qui ad ogni ora si ritrovano per chiacchierare, per leggere il giornale, per acquistare tabacchi, per una colazione, per un panino, una pizzetta, un gelato, un aperitivo, un cocktail o per buon un caffè", argomenta il sindaco Cavallucci.

"Nata cinquantanove anni fa dai genitori di Vasco in un piccolo chiosco, questa straordinaria attività, aperta oggi 24 ore al giorno, ha avuto la capacità di crescere, di rinnovarsi più volte, di stare al passo con i tempi, di essere costantemente aggiornata e aperta alle nuove tendenze per di offrire ai propri clienti molteplici servizi sempre migliori - prosegue il primo cittadino -. Quel chiosco del 1965, nato come piccolo punto ristoro nel quartiere Dozza, lungo la Bidentina, ha lasciato il posto ad un luminoso e accogliente "Bar-Tabacchi" che propone iniziative musicali, ristorazione, serate sportive nella spaziosa sala tv e tanto altro".

"Non mancano poi spazi all’aperto con l’intramontabile biliardino e con tavoli e sedie dove stare in relax, dove sedere per una partita a carte oppure ritrovarsi per conversare in tranquillità con gli amici - conclude Cavallucci -. I clienti potranno trovare cortesia, professionalità, gentilezza e con un sorriso. Grazie davvero per la bella accoglienza".