Maestria nella lavorazione dei grandi lievitati: a Dovilio Nardi il premio "Panettone d'Oro"

Anche NipFood, il centro di formazione professionale e consulenza Ho.Re.Ca. per settore Bakery con sede a Forlì, è stato protagonista al Sigep, il grande salone mondiale del dolciario artigianale tenutosi alla Fiera di Rimini, presentando i nuovi corsi d'istruttore e Nip MasterChef Evolution 2.0. Le nuove attività consistono in nuovi impasti e nuovi sistemi di lavoro per pizzerie, ristoranti e pasticcerie. Nell’ambito della Fiera sono stati assegnati speciali riconoscimenti ad alcuni dei migliori player del panorama food, che hanno ricevuto il premio “Panettone d'Oro” per la professionalità e la maestria nella lavorazione dei grandi lievitati.

Il premio è stato assegnato dal presidente della Confcommercio di Bellaria, Tiziano Muccioli, e dallo chef Antonio Sorrentino ai migliori locali e pasticcerie: Dovilio Nardi (detentore di 8 Guinness dei Primati e presidente NipFood), Fulvio Politi, Matteo Giannotte, Lina Albani, Fabio Cerri, Calogero Auria, Matteo Carraro e Cristian Sartori. Nel frattempo stanno terminando le riprese della terza stagione del Contest di Pizza Internazionale "King of Pizza" a Forlì: il vincitore o vincitrice della finale si scoprirà quest'anno al Teatro Giuseppe Verdi di Forlimpopoli.

Giudice del contest saranno oltre a Nardi Daniele Bartocci, insignito dell’illustre "Premio 100 Eccellenze Italiane" a Montecitorio, lo chef Antonio Sorrentino, l’imprenditore Gianni Babbi e i Nip World Masterchef Emilio Vattimo e Matteo Giannotte. L’ultima finale del campionato internazionale di pizza gourmet è stato vinta da Gaetano La Mastra, maestro pizzaioli abruzzese. La cerimonia di incoronazione del King of Pizza è avvenuta nei mesi scorsi al Castello Regina Margherita a Gressoney Saint-Jean e trasmessa come di consueto da Sky canale Italia.