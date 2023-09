Ha aperto i battenti il nuovo panificio che arriva al posto del Genovese: "C'è del potenziale ai Giardini Orselli"

E' finalmente pronta al 'lancio' la nuova attività che arriva al posto dello storico Panificio Genovese, che aveva abbandonato il centro storico dopo oltre 60 anni. La vetrina di via Delle Torri si è riaccesa lunedì e inaugura sabato con “Il mondo del pane”, guidato dal 43enne Fekri Redjepi, che coltiva l'esperienza di panificatore già da cinque anni, con l'omonimo forno in via Gaudenzi, che ora si è trasferito in una zona centralissima.

L'inaugurazione di sabato, in via Delle Torri 43, “arriva dopo che è stata ampliata l'area di produzione - spiega Marco Lombardi, responsabile del progetto esecutivo -, mentre l'area esterna è in fase di autorizzazione, per potere consumare anche sul posto”. Quindi torna il pane nel locale rimasto vuoto, un prodotto che sposa la panificazione dell'area macedone con quella dell'area tipica dell'Alta Romagna Forlivese: Redjepi si è infatti formato al Forno Pasticceria Barchi a Civitella e, avendo mesi fa appreso di questo spazio disponibile in centro, si è subito informato, decidendo di spostare il punto vendita.

Pane, focacce, pizze, ma anche dolci saranno i protagonisti della nuova vetrina che inaugura sabato alle 15, l'aspettativa in una zona così centrale è alta, puntando a sfruttare anche il potenziale del Giardini Orselli: “Mi aspetto più movimento e nuovi clienti”, dice Redjepi. Insieme al titolare ci saranno, per ora, tre dipendenti che già lavoravano con lui da tempo, una squadra affiatata, che ridà vita ad uno storico spazio del centro, rimasto 'orfano'. “Il mondo del pane” è aperto mattino e pomeriggio, tranne la domenica. Ecco un'altra vetrina che si riaccende nella zona che gravita intorno a piazza delle Erbe, piazza Del Duomo e via Delle Torri, uno dei cuori pulsanti del centro, soprattutto dal punto di vista dell'enogastronomia.