Scafati è aggressiva, l'Unieuro risente del lungo stop: amara sconfitta

Torna in campo, ma non alla vittoria la Pallacanestro 2.015. Dopo il periodo di isolamento causato dal Covid, il Pala Mangano di Scafati è teatro della terza sconfitta in regular season. I biancorossi, in ovvia inferiorità di condizione rispetto alla formazione campana, cedono 79-60 dopo un match praticamente a senso unico, dominato dalla Givova, trascinata da Jackson (20) e Thomas (15). Tra le file dei romagnoli, l’unico a raggiungere la doppia cifra è Aristide Landi (10), non pervenuti Roderick (7) e Rush (8). Il riscatto è atteso alle 17 di mercoledì prossimo, quando all’Unieuro Arena farà visita Rieti.

Forlì parte con Roderick-Campori-Rush-Natali-Landi. Rush e Landi aprono l’incontro con una tripla ciascuno, risponde Cucci per Scafati: 2-6 dopo 2’59’’. Palumbo, Jackson e Cucci firmano il break che ristabilisce la perfetta parità. Sergio e Thomas mandano i campani sul +4, accorcia l’Unieuro con la bomba di Natali. Rossato e la bomba di Thomas consentono a Scafati di condurre 19-13 dopo i primi 10’ di gioco.

I primi due punti del secondo periodo sono dell’ex Lorenzo Benvenuti, che in seguito realizza anche un tiro libero. Segue una tripla di Jackson, c’è solo la formazione campana in questa fase dell’incontro: dopo 25-13 dopo 12’20’’. Sale in cattedra l’americano di Scafati, che regala altri cinque punti ai suoi. Nonostante la bomba di Roderick, Forlì è a 13’48’’ conta la metà dei punti dei padroni di casa: 32-16. A 14’48’’, dopo le triple di Bolpin e Natali, sul 33-22, coach Finelli spende il primo timeout. Anche Scafati trova in seguito la fortuna dalla distanza con Musso, continuando a macinare punti su punti. Da 3 il primo canestro di Luca Campori, ma i biancorossi a 58’’ dall’intervallo sono sotto 45-27. E’ la bomba di Landi l’ultima marcatura del primo tempo, che vede i padroni di casa avanti per 45-30.

Forlì non riesce a trovare break che gli consentano di spaventare i campani. La bomba di Rush vale il -12, ma il break di 5 dei padroni di casa costringe Dell’Agnello all’interruzione. Jackson trova il ventesimo punto personale, alla mezz’ora il risultato sembra già proibitivo per i biancorossi (60-44).

A Rossato risponde Rodriguez dalla distanza, poi il 18 di Scafati completa un gioco da 3 fissando il 72-49. Scafati spende un timeout sul +20 con 2’3’’ rimanenti, la vittoria ormai è in saccoccia. Dell’Agnello mette minuti nelle gambe a Campori, Dilas, Giachetti, Bolpin e Rodriguez. Thomas è l’ultimo a marcare il tabellino del match, che si chiude 79-60.