Al pattinodromo di via Ribolle gli "Italian Roller Games": i più forti d'Italia si contenderanno il trofeo Senior

Per gli appassionati dell'hockey in line, al Pattinodromo comunale in Via Ribolle a Forlì si prospetta un mese di giugno, ricco di emozioni e grande sport. La città mercuriale sarà protagonista assoluta della manifestazione "Italian Roller Games", evento di pattinaggio in line che occuperà i prossimi tre weekend e vedrà affrontarsi sulla pista forlivese le migliori formazioni italiane di questa dsiciplina sia maschili che femminili.

Apre la manifestazione questo fine settimana la fase finale di Coppa Italia senior maschile e senior femminile che, da venerdì fino alla sera di domenica vedrà le squadre più forti d'Italia, contendersi il trofeo. Seguiranno poi altre competizioni nei prossimi weekend. Le stringenti norme anti-Covid non permetteranno il libero accesso al pubblico, ma proprio per permettere a tutti gli appassionati di seguire le partite, gli incontri saranno trasmessi sui canali YouTube della Federazione all'indirizzo: https://youtube.com/channel/UCG8HzGNnHmynXyR5Bk0t_Eg . Il sito dedicato degli IRG: www.italianrollergames.it. Durante la manifestazione funzionerà uno stand gastronomico presso il Parco Incontro di Via Ribolle.