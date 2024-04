Dovizioso, spavento alle spalle. Ritorno a Forlì: messaggi da Jovanotti, Tamberi e Petrucci

"La strada da percorrere sarà tosta", aveva scritto pochi giorni fai sui social. Andrea Dovizioso ha pubblicato su Instagram una immagine che lo vede steso a riposo nella sua casa di Forlì. Pochi giorni fa era stato operato dall'equipe del professor Giuseppe PorcellinI dopo l’incidente con la moto da cross che l’ha visto protagonista suo malgrado martedì mattina, intorno alle 11, sul tracciato di Terranuova Bracciolini, nella frazione di Tasso, in provincia di Arezzo. Il pilota forlivese, dopo esser stato ricoverato al "Careggi" di Firenze, era stato trasferito all'ospedale di Sassuolo per l'Inter chirurgo necessario. “Hanno sistemato la frattura della clavicola con l'inserimento di una placca e ricostruito il legamento acromion claveare - aveva spiegato l’ex iridato della 125cc -. È stata un’operazione lunga, ma perfettamente riuscita". Ora lo attende una lunga riabilitazione con lo staff del Fisiology Center e il massofisioterapista Fabrizio Borra. Nei giorni scorsi l'ex pilota di Ducati, Honda e Yamaha ha ricevuto tanti messaggi di incoraggiamento, tra i quali quelli dello cantante Lorenzo Cherubini in arte "Jovanotti" (anche lui alle prese con la riabilitazione dopo l'incidente in bici a Santo Domingo la scorsa estate, "se ti serve un pezzo di clavicola me ne è avanzata un po'"), del campione olimpico di salto in alto Giammarco Tamberi e dell'ex compagno di squadra in Ducati Danilo Petrucci, anche lui incappato in un brutto incidente con la moto da cross ("Stavolta abbiamo fatto un capolavoro in contemporanea").

I precedenti

"Questa volta l’ho data bene", aveva commentato Dovizioso poche ore dopo l'incidente. Il talento forlivese non è nuovo ad incidenti con la moto da cross, sua grande passione. Il primo nel 2020, prima della ripresa della stagione del Motomondiale condizionata dal pandemia da covid, quando correva ancora con la Ducati, nel corso di una gara del Campionato regionale Emilia Romagna sul circuito di Monte Coralli, a Faenza. In quella circostanza aveva riportato una frattura scomposta della clavicola della spalla sinistra. Altro incidente nel marzo del 2021 a Chieve durante una prova del Regionale Lombardia. Nel dicembre del 2022 si procurò la frattura scomposta del polso destro mentre si stava allenando al crossodromo "Catini" di Ponzano, in provincia di Fermo. Una grande passione quella per il cross che ha spinto l'ex Ducatista ad inaugurare nell'agosto del 2023 il Park 04-Monte Coralli, il crossodromo sulle colline del Faentino