"Atleti al tuo fianco", la Pallacanestro Forlì 2.015 scende in campo contro il cancro

La Pallacanestro Forlì 2.015 scende in campo contro il cancro. I biancorossi hanno aderito al progetto "Atleti al tuo fianco", fondato dal dottor Alberto Tagliapietra e patrocinato da Arenbì Onlus, che annovera tra i suoi principali obiettivi il racconto della quotidianità dei malati oncologici e il sostegno a chi affronta un tumore. In rappresentanza della società, il coach Sandro Dell'Agnello ha posato per la fotografia con le mani unite sotto il sorriso: una gestualità colma di significato, volta a promuovere il supporto a chi affronta un percorso oncologico, e diretta in particolare ai tifosi e agli appassionati del club romagnolo. Anche in un momento così complicato per il Paese e per la città di Forlì, quest'iniziativa intende rimarcare l'importanza della comprensione e della vicinanza emotiva a chi lotta contro un cancro, perché da soli è tutto più difficile. "La lotta contro il cancro è una sfida medica e umana, perché coinvolge l'aspetto clinico e il mondo delle emozioni di ogni giorno - afferma il coach -. Sosteniamo chi la affronti con messaggi di comprensione e supporto, perché da soli è tutto più difficile".