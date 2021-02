Atletica, la promessa della velocità Carlotta Fedriga in gara agli Italiani indoor Allieve

Sabato pomeriggio, il Palaindoor di Ancona darà il via ai campionati Italiani under 16, palcoscenico più importante nel panorama nazionale per i futuri campioni dell'atletica italiana. Ai blocchi di partenza, nella gara dei 60 metri, anche la promessa della velocità, Carlotta Fedriga, sprinter dell’Edera Atletica Forlì. Questa edizione dei campionati, a causa delle limitazioni dovute alla pandemia, vedrà partecipare solo gli atleti in cima alle graduatorie nazionali.

La Fedriga, con il crono di 7”70, 5° tempo fra le iscritte, ottenuto proprio ad Ancona lo scorso 24 gennaio, è una delle candidate a lottare per i primi posti, le avversarie ci sono, ma i progressi delle ultime settimane le assegnano di diritto il ruolo da protagonista. Si potrà tifare per la Carlotta in diretta streaming su atletica.tv, sabato alle 16.25 per le batterie di qualificazione e alle 17.50 per l'eventuale finale.