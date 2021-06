Automobilismo, show sulla Rocca-Predappio: centinaia di auto in gara e il ritorno del pubblico

C'era tanta attesa per l'evento automobilistico molto amato non solo in Romagna, ma anche a livello nazionale: la salita Predappio-Rocca delle Caminate, prima prova del Trofeo Nos. La competizione si è disputata domenica in versione Slalom con l'organizzazione della Scuderia Brm e del Racing Team Le Fonti. La macchina organizzativa ha girato girando al massimo, con la piena collaborazione dell'amministrazione comunale di Predappio e della Provincia di Forlì-Cesena.

Alla competizione hanno potuto assistere mille spettatori, fra l'altro non paganti, con l'immancabile corollario di sicurezza, che include distanziamento e uso delle mascherine da parte di tutti. Al via un centinaio di concorrenti: tra le vetture storie si è imposto Franco Filippi su Lancia Fulvia Hf, mentre Daniele Ravaioli - al volante di una Proto 1000 - si è imposto tra le vetture moderne. Prossimo appuntamento del Trofeo Nos la Tredozio-Monte Busca il 18 luglio.