Basket, dopo una lunga attesa riparte l'attività dei Baskérs Forlimpopoli: raduno al via

Dopo una lunga attesa finalmente i Baskérs Forlimpopoli riprendono l’attività agonistica con il raduno per la stagione sportiva 2020/2021. Si riparte con enorme entusiasmo, anche scaturito dalla sosta forzata di oltre sei lunghi mesi e con l’auspicio comune che la si possa in futuro ricordare come una stagione di normale convivenza col virus , soprattutto quella dell’approdo in serie C Silver anche grazie al contributo insostituibile, oltre che morale, dello storico main sponsor Chemifarma.

In virtù di un nuovo protocollo sanitario e sportivo diramato ieri che regolamenta in maniera dettagliata le diverse fasi -tecniche e non - riguardo l’attività, lo staff tecnico rossonero guidato dal riconfermatissimo coach Alessio Agnoletti coadiuvato dal valido assistente Enrico Ronci ha convocato i seguenti atleti: Raphael Joel Bessan, GIanmarco Cristofani, Francesco Foiera, Giulio Gaspari, Lorenzo Godoli, Riccardo Gorini, Mattia Nervegna, Alessandro Nucci, GIanmarco Piazza, Rodolfo Rombaldoni, Lorenzo Servadei, Federico Torelli. Agli ordini del nuovo preparatore fisico, il giovane forlivese Mattia Tumedei il lavoro in palestra si svilupperà ovviamente a porte chiuse come previsto dalle vigenti disposizioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al netto di variazioni apportate in base alle disposizioni del Comitato Regionale, il gruppo (con cinque volti nuovi) svolgerà un programma stilato in quattro sedute settimanali. Sempre in attesa di avere informazioni precise su composizione girone (uscite in mattinata, ne daremo conto a breve) e formula, con date ufficiali d’apertura del campionato.