Basket, i Baskérs Forlimpopoli si preparano al prossimo campionato con 7 riconferme

Oramai prossimi ai sei mesi d’inattività ed ancora in attesa di apprendere con certezza la data sulla ripresa dei campionati regionali (nella migliore delle ipotesi nei week end dal 10/10 al 14/11, verosimilmente), i Baskérs Forlimpopoli hanno comunque completato un roster di tutto rispetto in vista della prima partecipazione al campionato di serie C Silver. Col giusto mix fra l’esperienza dei due veterani e l’esuberanza dei tanti giovani, si registrano ben sette riconferme e le importanti addizioni nell’asse portante del quintetto. Ecco nel dettaglio:

PLAYMAKER: Mattia Nervegna (1994) Gianmarco Cristofani (1997) Riccardo Gorini (2001)

GUARDIE: Alessandro Nucci (1993) Lorenzo Godoli (1994) Giulio Gaspari (2002)

ALI: Rodolfo Rombaldoni (1976) Lorenzo Servadei (1991) Federico Torelli (2002)

CENTRI: Francesco Foiera (1975) Gianmarco Piazza (1988) Raphael Joel Bessan (2000)

Coach Alessio Agnoletti

Ass.: Enrico Ronci

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al momento risulta impossibile impostare una dettagliata programmazione riguardo al giorno del raduno (previsto non prima di inizio settembre) e del precampionato, nel quale la società si sta prodigando all’organizzazione del 1^ Torneo “Chemifarma” con la partecipazione, oltre ovviamente ai Baskérs, di altre tre formazioni di C Silver nella cornice del PalaPicci.