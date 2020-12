Basket, l'Unieuro sfida Rieti, coach Dell'Agnello: "Gli imprevisti sono dietro l'angolo"

Giornata di vigilia per la Pallacanestro 2.015, che in serata raggiungerà Rieti in vista della gara di domenica (PalaSojourner, ore 17:00). Sabato mattina coach Dell’Agnello ha parlato in conferenza stampa presentando gli avversari: “Rieti arriva da una partita giocata veramente bene a Ravenna mercoledì sera. Hanno un quintetto molto valido. Provano a correre, quindi dovremo essere bravi difensivamente a contenerli, ma anche offensivamente a scegliere dei tiri giusti, per evitare di esporci al contropiede”

Dopo quasi 10 mesi si torna in trasferta: l’ultima volta fu a Verona il 9 febbraio: “Noi andiamo per vincere, ma è vero che ci siamo disabituati a viaggiare e sarà, nel suo piccolo e per la stagione, una novità: riprendiamo un pullman per fare un viaggio dopo oltre 10 mesi, ma siamo contenti perché giochiamo e facciamo il nostro lavoro”.

Con la partita di domenica , comincia un periodo intenso per l’Unieuro: “Il calendario rivoluzionato, rispetto a quello di partenza, è diventato cronologicamente insidioso: troveremo avversari buoni, in partite ravvicinate. Anche per questo sono contento di come siamo partiti con le due vittorie contro Ferrara e Chieti, perché gli imprevisti, in questo periodo, sono sempre dietro l’angolo”.

La gara sarà trasmessa in diretta su Lnp Pass, durante la partita ci saranno gli aggiornamenti costanti sulle pagine social della Pallacanestro 2.015 Forlì.