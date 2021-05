Basket, prestigiosa convocazione per Ndour: vestirà la maglia della nazionale senegalese Under 19

Dalla Pallacanestro Forlì 2.015 alla maglia della nazionale senegalese. Il nome di Benjamin Babacar Ndour è stato infatti inserito nella lista dei convocati della nazionale senegalese in vista dei mondiali Under 19 che si giocheranno in Lettonia dal 3 all’11 luglio. "Una notizia che ci riempie di orgoglio e che dà valore ulteriore alla progettualità del nostro settore giovanile", evidenziano dalla Pallacanestro Forlì 2.015.