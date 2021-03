Basket serie C Silver, è Alessandro Dell'Omo il nuovo volto dei Baskérs Forlimpopoli

Ala grande, classe 1999 e 198 centimetri. E' Alessandro Dell'Omo il nuovo volto dei Baskérs Forlimpopoli, rinforzando così il pacchetto dei lunghi a disposizione di coach Agnoletti. Under dalle qualità tecniche ed umane indiscutibili, il giovane cesenate è cresciuto nel florido vivaio del Basket 2005, militando dapprima nel campionato di Promozione per poi mettersi in buona evidenza sui campi della D. Il salto ai piani importanti è avvenuto nella stagione 2018/2019 quando debutta in serie B con la casacca dei Tigers Cesena dopo la fruttuosa esperienza in Dng a Ravenna dell’anno precedente.

Passato nell’estate scorsa all’Olimpia Castel S.Pietro (C Gold) e poi svincolatosi per la rinuncia dei bolognesi, Dell’Omo andrà a garantire ottime potenzialità nel gioco interno, formando con Piazza ed il neo arrivato Donati un trio dalle ottime velleità’ sotto le plance. Con la redazione del calendario definitivo viene confermato l'orario per la disputa delle gare interne al Palasport A. Picci (palla a due ore 18,45) mentre la partita Granarolo Basket - Baskérs Forlimpopoli (quarta giornata di ritorno) è stata anticipata a venerdì 14 maggio alle ore 21,15.